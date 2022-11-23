«Даже безвозмездные поставки блокируются». Путин заявил, что ЕС не дает передать Африке удобрения

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области. Он также одобрил обращение в ООН и Африканский союз с просьбой посодействовать в разблокировке 262 тонн удобрений, которые задержаны из-за санкций в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Голландии.

Готовность к расширению экспорта

Владимир Путин встретился с главой «Уралхима», председателем комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрием Мазепиным. Президент отметил, что «Уралхим» — один из крупнейших производителей азотных и калийных удобрений, аммиаков. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

«Я знаю, что работа идет, идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, я так понимаю. У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения», — сказал глава государства.

Мазепин отметил, что в 2022 году будет произведен практически такой же объем удобрений, как и в прошлом. При этом приоритетом для России, по его словам, «остаются поставки на внутренний рынок».

Глава «Уралхима» отметил, что вместе с Минсельхозом и Минпромторгом следит, чтобы российские фермеры получали удобрения по фиксированным ценам. Он пояснил, что индексация стоимости проводится только на уровне инфляции, когда это решает Минсельхоз. А в 2022 году «никаких колебаний и проблем с фермерами не было», уточнил предприниматель.

Согласно его данным, в РФ произвели 42 миллиона тонн удобрений, из них 12 миллионов тонн поставили на внутренний рынок. При этом «внутренний рынок растет на 7–8 процентов ежегодно».

Блокировка удобрений в портах

«Одновременно при выполнении поставок на внутренний рынок у нас остаются дополнительные объемы, которые мы исторически ставили на экспорт. С введением запретительных санкций <…> компании, безусловно, столкнулись с проблемами», — заметил Мазепин. Польша и Прибалтика торопят Евросоюз с принятием девятого пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен до 5 декабря ввести ограничение цен на российскую нефть, сообщает Politico. Польша... 22 ноября 15:22

По его словам, «достаточно большое количество удобрений было заморожено в портах Европы». В частности, у «Уралхима» «в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тысячи тонн, у «Акрона» – 52 тысячи тонн и у «Еврохима» – почти 100 тысяч тонн».

Мазепин считает сложившуюся ситуацию «действительно сложной». Он сообщил, что пытался с коллегами «по-разному решить эти проблемы», стараясь доставить удобрения на развивающиеся рынки, в том числе Африку.

По его мнению, латвийская сторона делала все, чтобы не позволить как-то разрешить эту ситуацию.

«Про заблокированные удобрения. Если Вы увидите, что 262 тысячи тонн было заблокировано, то 55 тысяч тонн находится вообще на судне. В январе компания «Уралкалий» загрузила судно в размере 40 тысяч тонн в Санкт-Петербурге. Это судно на дозагрузку в феврале зашло в порт Риги. Были введены санкции, судно встало на рейд, и вот уже восемь месяцев судно стоит на рейде, оно не может ни причалить, ни уйти. Что происходит с экипажем, остается только догадываться», — добавил глава «Уралхима».

Мазепин рассказал, что его компания приняла решение безвозмездно поставить в Африку 23,5 тысяч тонн удобрений. Судно прибыло в порт Того по согласованию с президентом Африканского союза Маки Саллом. Все удобрения достались в итоге Буркина-Фасо, так как страна «испытывает серьезные трудности».

Обращение за помощью в ООН

После безвозмездной помощи Африке представители производителей удобрений обратились в ООН для того, «чтобы они нам помогли разблокировать наши удобрения» в европейских странах, заявил Мазепин. И во всемирной организации откликнулись. Минпромторг намерен продлить квоты на вывоз удобрений из России до конца мая 2023 года Минпромторг предлагает продлить квоты на экспорт из России азотных и сложных удобрений с 1... 19 ноября 08:07

«Мы договорились с ООН, что мы перечисляем деньги ООН, ООН фрахтует судно, судно тогда подойдет в Голландию, заберет безвозмездный груз и отправится в порт Мозамбика, так как в Малави, как это ООН считает, испытывают большие трудности с удобрениями», — рассказал предприниматель.

Он также призвал Путина одобрить обращение России в ООН и в Африканский союз с призывом помочь разблокировать все 260 тысяч тонн удобрений, замороженных в Европе.

«Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гутерришем, с соответствующими структурами <…> Поэтому соответствующая команда будет дана всем нашим коллегам, чтобы они оказали вам необходимую помощь», — ответил президент.

Он добавил, что с ним напрямую «связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые не понимают, что происходит». По словам главы государства, им не ясно, почему «все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам», но «даже безвозмездные поставки» из России «блокируются». Путин уверен, что это «совершенно неприемлемо».

«Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прежде всего интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах, прежде всего, как мы все сейчас говорим, странам Африки. Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки», — считает Путин.

Напоследок он призвал Мазепина из соседей развивать торговлю и отношения не только с Казахстаном, но и с Белоруссией, так как она «крупнейший партнер России».