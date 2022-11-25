«Украину ждет ужасающая зима». Столтенберг призвал поставить Киеву зимнюю одежду и лекарства

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «ужасающим» начало зимы для Украины. Он заявил, что на встрече в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД стран — членов альянса примут решение о расширении нелетальной помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты. Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, однако первостепенной задачей назвал поставки военной помощи, «чтобы Украина могла победить».

Украину ждет ужасное начало зимы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерского заседания 29-30 ноября в Бухаресте. По его мнению, этот период также будет тяжелым для США и Европы, которая переживает период энергокризиса и роста цен.

«Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал Столтенберг.

Он рассчитывает, что на встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО договорятся расширить поставки нелетальной помощи Киеву, «включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты». Без света, воды и хлеба. Как живет столица Украины после ударов 23 ноября В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб, пишет украинское издание «Страна». В ряде... 25 ноября 14:30

«Украину ждет ужасающая зима. Она также станет тяжелым временем для Америки и Европы. Но нам придется заплатить еще большую цену, если Россия победит. Поэтому НАТО намерена продолжать наращивать поддержку Украины. Мы не отступим», — сказал Столтенберг.

По мнению генсека альянса, лучший способ повысить шансы на мирное урегулирование конфликта — оказать поддержку Украине.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее оценил восстановление энергосистемы страны в сотни миллионов долларов. Эти деньги, по его словам, нужно выделить в дополнение к тем, которые уже тратятся из бюджета. Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре почти во всех регионах Украины остаются серьезные проблемы с электроснабжением, а в 15 регионах есть перебои с водоснабжением. Это происходит на фоне околонулевых температур. В Киеве и Киевской области из магазинов пропал хлеб.

О приеме Украины в НАТО

На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Столтенберг напомнил, что в последние годы блок принял Северную Македонию и Черногорию, а в 2022 году в альянс пригласили Швецию и Финляндию.

«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул генеральный секретарь.

При этом Столтенберг выразил мнение, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, чтобы она смогла победить в конфликте с Россией.

«Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, но чтоб Украина освободила свои территории и оставалась суверенным государством», — добавил он.

Столтенберг рассказал, что на заседание в Бухаресте пригласили глав МИД Украины, Грузии и Молдавии, чтобы обсудить «следующие шаги, как помочь им защищать свою независимость».

6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории идут военные действия. Согласно правилам альянса в военный блок не могут принять государство с неразрешенными территориальными спорами.

Расширение производства оружия

Генсек также обратил внимание, что страны НАТО смогли значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов для военнослужащих Украины, которые все еще пользуются большим количеством советской артиллерии, для которой требуются боеприпасы и запчасти.

«Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек говорил, что поставка современных систем ПВО Украине является приоритетом для альянса.

«Страны НАТО уже передали Украине целый ряд продвинутых систем, вроде ракетных установок HIMARS, и это было сделано таким образом, что, когда есть потребность в специалистах для использования этих или других продвинутых артиллерийских систем, украинцы проходят подготовку в странах НАТО», — указал Столтенберг. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Он подчеркнул, что специалисты государств — членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, поэтому НАТО не считает себя стороной конфликта.

«Личный состав НАТО не проводит никакой работы внутри Украины. Поэтому это подтверждает, что НАТО — не сторона конфликта, у нас нет сил или войск на Украине, но альянс полностью поддерживает Украину», — сказал он.

21 ноября Столтенберг исключил вероятность «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях. Он также рассказал, что НАТО оказывала помощь Украине с 2014 года, но могла бы сделать «гораздо больше еще до вторжения».