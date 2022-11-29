Папа Римский заявил о жестокости бурятов и чеченцев. В Бурятии и Чечне с ним не согласились

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил протест дипслужбе Святого престола после заявления папы Римского Франциска об особой жестокости бурятских и чеченских военнослужащих на Украине — по сравнению с русскими. По словам дипломата, «ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа». В Бурятии и Чечне также осудили слова понтифика. Что сказал Франциск и как ему ответили — в материале «Газеты.Ru».

Ничто не может «поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», заявил посол Российской Федерации в Ватикане Александр Авдеев. Его слова передает РИА Новости.

Он сообщил, что заявил «решительный протест» дипломатической службе Святого престола после высказываний папы Римского Франциска о якобы выдающейся жестокости бурятских и чеченских военнослужащих ВС РФ.

Выразил Авдеев и возмущение «инсинуациями», которые сделал понтифик.

Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America заявил, что «самыми жестокими [мучителями]» в ходе военной операции ВС РФ на Украине якобы являются «те из России, которые не придерживаются русской традиции – как чеченцы, буряты и так далее». «Это извращение». В Москве ответили на слова папы Римского о жестокости бурят и чеченцев Папа Римский Франциск заявил, что военные из Бурятии и Чечни проявляют наибольшую жестокость во время... 28 ноября 22:00

«Когда я говорю об Украине, я говорю о мучениках. И если есть мученики, то есть и мучители. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости – потому что у меня есть очень много сведений о жестокости пришедших солдат. <…> Вторглось российское государство, это ясно как день. Иногда я пытаюсь не конкретизировать, чтобы не задеть, чтобы осудить в целом, хотя хорошо понятно, кого конкретно я осуждаю. Имя и фамилию называть не обязательно», — сказал Франциск.

28 ноября Франциск изъявил желание совершить визит и в Киев, и в Москву. Он добавил, что работает над составлением списков пленных и заключенных для обмена. Руководитель внешней службы Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа готов предоставить место для переговоров по Украине. Франциск также неоднократно призывал президентов РФ и Украины к мирным переговорам.

Реакция в РФ

Слова понтифика о чеченцах и бурятах вызвали бурю негодования среди чиновников и духовенства РФ. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что чеченские и бурятские силовики не совершили ни одного военного преступления.

«Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей», — сказал Даудов.

Прокомментировал слова Франциска и глава буддийской традиционной сангхи России – XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, бурят по национальности. «Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — заявил он.

Глава буддистов добавил, что «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке «делает людей сильнее и терпеливее». «Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — добавил лама.

Оценили слова папы Римского и в РПЦ – патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что Франциск якобы допустил еще одну критическую ошибку.

«Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть барометром нравственности и порядочности (и был ли когда вообще!). <...> Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждем объяснения папского двора, что и как «мы не так поняли»», — написал митрополит в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь осудил «представителей цивилизованных наций» за геноцид индейцев в Америке, Крестовые походы, бомбардировки Белграда и Триполи силами НАТО. По словам чиновника, в этих преступлениях буряты, чеченцы и другие народы РФ не участвовали. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурят и чеченцев, защищающих мирное население, как минимум странно. <…> И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда!» — высказался Цыденов.

В интервью журналу America папа Римский Франциск также заявил, что готов приехать в Киев, если он при этом посетит и Москву. Понтифик добавил, что неоднократно отправлял властям РФ списки украинских военнопленных, и всегда получал положительный ответ на запрос об обмене пленными.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Ватикане, папский престол ценит отношения с Российской Федерацией и надеется на их развитие.

Собеседник российского агентства добавил, что курия проверит перевод слов папы римского Франциска о бурятах и чеченцах. Источник добавил, что в Ватикане «никак не хотели обидеть народы России». «Будем выяснять, перепроверять переводы», — сказал он.

«Извращением» накануне назвала слова Франциска официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «это уже не русофобия, а извращение, даже не знаю какого уровня» (цитата по ТАСС). «Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Наконец, прокомментировал слова Франциска и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это заявление абсолютно неприемлемо и по форме, и по содержанию», — сказал Косачев в ходе открытия историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942».

По его мнению, не главе Римско-католической церкви и не Святому Престолу следовало бы давать комментарии по ситуации, к которой они не имеют отношения. По словам Косачева, высказывания папы Римского «лживы», — и «удивительно, что они исходят из уст одного из лидеров христианства».

Косачев осудил понтифика за проведение «разделительной черты между представителями различных народов и религий». «Я бы не отнес данное заявление к миротворчеству», — подчеркнул парламентарий.