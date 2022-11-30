Глава СВР Нарышкин вновь заявил, что Польша готовится к аннексии земель Украины

Глава СВР России Сергей Нарышкин в очередной раз рассказал о желании Польши взять под контроль часть территорий Западной Украины — используя «российский опыт», то есть через референдумы. В апреле Нарышкин сообщал, что Варшава собирается ввести на Украину «польских миротворцев». В ноябре на ту же тему выступал Владимир Путин — по его словам, в политический кругах Польши существует такая «идейка». О чем говорил Нарышкин — в материале «Газеты.Ru».

Польша усиленно подготавливается к «аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины», заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин со ссылкой на данные своей спецслужбы.

По словам Нарышкина, польский президент Анджей Дуда поручил профильным службам немедленно подготовить обоснование притязаний Варшавы на Западную Украину.

Глава российской разведки добавил, что точкой отсчета архивных исследований СВР стала Волынская резня 1943 года.

«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – заявил Нарышкин.

Это далеко не первый раз, когда глава СВР России Сергей Нарышкин говорит о разделе Украины Польшей. Он делал это несколько раз за последние несколько месяцев.

В апреле он утверждал, что план по установлению военно-политического контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине разрабатывают Варшава и Вашингтон. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

По данным российской разведки, на которые ссылался глава разведки, первым пунктом плана станет ввод польской армии на запад Украины под предлогом «защиты от российской агрессии». Миссия, по словам Нарышкина, будет проходить «без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

«По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», – говорил директор СВР.

В июне Нарышкин заявил, что украинский президент соглашается на передачу суверенитета страны Польше. По его словам, поляки «усиленно подталкивают режим Зеленского к передаче им де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями».

В июле Нарышкин заявил, что Польша уже готова сотрудничать по вопросу украинских территорий с Венгрией и Румынией, «прикрывая свои планы по захвату Западной Украины», передает РИА Новости.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — говорилось в сообщении пресс-бюро СВР.

Что рассказывал Владимир Путин

О Польше и Украине осенью говорил и президент Путин — в ходе своего выступления на мероприятии по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как – наверняка, не наверняка, а точно уже – даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши», — сказал он.

Путин выразил мнение, что «некоторая часть политического бомонда» Польши мечтает создать великое государство «от моря до моря» – от Балтийского до Черного. В частности, по его словам, Варшава хочет вернуть отторгнутые в 1939 году территории Западной Украины.

Путин утверждает, что гарантом суверенитета Украины может выступить только Россия. «В этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более что после Второй мировой войны – это же тоже исторический факт – Сталин взял и передал Украине ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории», – рассказал в своем выступлении российский президент.

А что говорят в самой Польше

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина уже называл дезинформацией сообщения о «присоединении Западной Украины к Польше», пишет Telegram-канал «Политика Страны». По словам польского политика, это «очередная попытка разжечь споры между Польшей и Украиной».

Были и комментарии относительно Волынской резни — летом польский президент Анджей Дуда говорили, что Варшава не будет мстить или давать «какой-то ответ» Киеву за Волынскую резню.

«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно», – сказал Дуда.

Он добавил, что эта тема требует «твердой констатации правды»: «Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда».

Президент Польши напомнил, что нет ни одного поляка, который не слышал бы о Волынской резне, но все же жители страны «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».