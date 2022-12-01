«Военного победителя не будет». Экс-глава ЦРУ рассказал, как закончится конфликт на Украине

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал немецкой газете Tagesspiegel о планах США и стран Европы по поводу окончания конфликта на Украине. По его словам, ситуация разрешится путем переговоров между Москвой и Киевом, однако президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленской пока не готовы к этому. Он отметил, что лидеры США, стран ЕС и Великобритании будут работать над переводом российско-украинского кризиса на переговорный трек и продолжат оказывать военную помощь Украине. Накануне в Белом доме заявили, что Вашингтон стремится к такому статусу российско-украинского конфликта, когда Киев мог бы вести переговоры с Москвой с позиции силы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт Москвы и Киева закончится путем переговоров, однако лидеры стран пока не готовы к ним, считает бывший шеф ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

«Военного победителя не будет. Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — сказал он в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel.

По словам Петреуса президент России Путин «по-прежнему считает, что Россия может страдать дольше, чем украинцы, европейцы и американцы. В какой-то момент расходы России на войну окажутся неприемлемыми, как это было при развертывании Советской армии в Афганистане». После этого, считает генерал, третьи страны начнут разворот конфликта в переговорное русло.

«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — отметил он.

Затем, по словам Петреуса, Украина получит помощь в восстановлении и надежные гарантии безопасности. Он отметил, что западные страны продолжат поддерживать Киев как финансово, так и по военной линии.

Переговоры с позиции силы

30 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон стремится к такому статусу российско-украинского конфликта, когда Киев мог бы вести переговоры с Москвой с позиции силы. По словам американского чиновника, Вашингтон не планирует «подталкивать и заставлять» украинского президента Владимира Зеленского садиться за стол переговоров.

«Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его (Зеленского. — «Газета.Ru») вооруженным силам, чтобы они добивались успеха на поле боя», — сказал Кирби в беседе с телеканалом NBC.

В начале ноября The Wall Street Journal писала, что западные политики в закрытом формате обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой. В статье подчеркивалось, что главы европейских стран переживают из-за действий, которые могут выглядеть как «независимые дипломатические усилия в отношении России».

Позже WSJ писала, что помощник президента США Джейк Салливан посоветовал Киеву пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. По информации издания, этот вопрос Салливан затронул 4 ноября в Киеве во время встречи с Зеленским и его заместителями. По сведениям газеты, речь шла якобы о «цели Украины по возвращению Крыма». «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

В ожидании сигнала

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от России сигналов о готовности к переговорам по Украине. По его словам, «на России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам».

«Украинцы дали понять, что эта война завершится за столом переговоров. Русские иногда озвучивают те же самые настроения. К сожалению, мы видим, что у русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации», — сказал он.

Прайс призвал Москву продемонстрировать «не только словом, но и делом» свою готовность к переговорам, которую в свою очередь «мир очень ясно слышит от украинских партнеров».

Пульс на треке

История переговоров Москвы и Киева Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом с первых дней спецоперации. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы также невыполнимы. 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог... Читать дальше

25 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил французской газете Parisien, что Киев не против переговоров с РФ. Он добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Кулеба также подчеркнул, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».

«Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению», — заявил министр.

Уже 8 ноября, спустя месяц после отказа от «переговоров с Путиным» Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны РФ, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины, а также меры в отношении военных преступников.

Спустя три дня Зеленский в интервью CNN снова не исключил возможности переговоров, но «только с той Россией, которая будет по-настоящему готова к миру и готова признать себя оккупантом». По его словам, «дверь остается открытой».

По его словам, Украина точно «не исключает мирных переговоров» с российскими властями. В то же время российская сторона должна будет «вернуть все: землю, права, свободу и деньги». «И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации — ни от Путина, ни от кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что боеспособность ВСУ находится «как минимум» на уровне стран НАТО. «По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны», — уточнил он.

«И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности... если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей», — отметил украинский президент.

За день до этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры с Москвой на предварительных условиях, установленных украинской стороной.

«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях. Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает», — цитирует его итальянская газета Corriere della Sera.

По словам Подоляка, США «не осуществляют давления» на Украину. «Что касается двусторонних контактов между Вашингтоном и Москвой, не мне их комментировать», — добавил он. Он подчеркнул, что американцы являются «союзниками украинцев» и «во всем поддерживают» их. Причем эта поддержка исходит как от Демократической, так и от Республиканской партий.