«США не признают новые территории России, и это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения»

Позиция американского президента, что Россия должна уйти с Украины для начала переговоров, неприемлема для Москвы. Однако в Кремле по-прежнему считают дипломатическое урегулирование конфликта наиболее предпочтительным. Что еще говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге — в обзоре «Газеты.Ru».

Про США и Украину

Условия о переговорах по Украине, которые выдвигает американский президент Джо Байден, неприемлемы для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал. Он считает, что это и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — сказал Песков.

Таким образом в Кремле отреагировали на слова хозяина Белого дома, сказанные им по итогам переговоров в Вашингтоне с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«У меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. Он этого пока не делал», — заявил накануне Байден. «Я готов говорить с Путиным». Байден назвал условие для переговоров с президентом РФ Президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на переговоры с Владимиром Путиным... 02 декабря 12:50

Песков, комментируя заявление из Вашингтона, отметил, что Кремль не готов к подобным условиям, поэтому специальная военная операция на Украине будет продолжаться.

В то же время, по словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин остается открытым для переговоров со всеми, если во время таких переговоров будут учтены интересы России. Он напомнил, что еще до начала СВО именно российский лидер пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ по украинскому вопросу, но взаимности не встретил.

«Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — резюмировал Песков.

Про потолок цен на нефть

В Кремле отказались комментировать потолок цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается странами Евросоюза.

«Мы не будем это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождемся, когда это будет официальное заявление», — сказал Песков.

Накануне сразу несколько западных СМИ со ссылкой на источники, а также Минфин США, сообщили, что министрам иностранных дел стран – членов ЕС удалось согласовать предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Единственным противником такой планки выступала Польша, которая хотела установить ценовой максимум в $30. По данным Reuters, сейчас другие члены Евросоюза ждут окончательного ответа из Варшавы.

Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска немецкой Uniper к «Газпрому». По словам представителя президента, российская компания «всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, будет отстаивать свои интересы».

30 ноября импортер газа Uniper сообщил, что обратился с иском в международный арбитражный суд к российской »Газпром экспорт». Национализированная ранее немецким государством компания требует возместить убытки, понесенных в связи с объемами газа, которые «Газпром экспорт» не поставил с июня. Uniper оценивает ущерб в €11,6 млрд.

Про русскую культуру

Без внимания Кремля не осталось исполнение песни «Катюша» на чемпионате мира по футболу в Катаре и танцах под нее американских и британских болельщиков.

«Давайте называть вещи своими именами: мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Россия готова способствовать переговорам турецкого и сирийского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на фоне усиливающейся конфронтации между Анкарой и Дамаском.

«Потенциальная возможность такая есть. Вы знаете, что президент Путин неоднократно на протяжении последних нескольких лет говорил о том, что в интересах налаживания мира, стабильности в регионе, вокруг Сирии, внутри самой Сирии такие контакты приветствовались бы, и, конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — пояснил Песков.

Ранее 2 декабря спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва работает над организацией встречи президентов Сирии и Турции в России. При этом замглавы МИД Михаил Богданов подчеркнул, что Кремль не навязывает сторонам свое посредничество.