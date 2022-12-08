Военная операция РФ на Украине. День 288-й

СКР в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. 27 лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию при реализации гособоронзаказа, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.
Узбекистан отказался от инициативы президента РФ Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза».
Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент велись переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет технический контракт».
«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — заявил Мирзамахмудов, чьи слова цитирует Reuters.
Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам редгруппы Funke заявил о необходимости говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, но на данный момент, по его мнению, нужно прекратить боевые действия на Украине.
«В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска, - сказал канцлер, говоря о спецоперации на Украине. - Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось».
Переговоры России и США по стратегической стабильности поставлены на паузу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий РФ на Украине геноцидом».
Резолюция осуждает действия РФ на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины. Кроме того, она призывает президента США Джо Байдена использовать санкции на основании Глобального акта Магнитского против РФ.
Актом Магнитского иногда обозначаются нормативные акты других стран, нацеленные против отдельных граждан России. Назван в честь погибшего в тюрьме в 2009 году российского аудитора Сергея Магнитского, первоначально был нацелен против лиц, причастных к жестокому отношению и смерти Магнитского.
Военные хирурги Минобороны РФ лечат военнослужащего, утратившего часть лица после подрыва мины. Он проходит цикл операций, реконструирующих лицо.
Ведутся активные работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» морского и наземного базирования, сообщил источник, близкий к военному ведомству.
«Предполагается в ближайшее время увеличить дальность полета сверхзвукового «Оникса» до 1 тысячи км», — уточнил он.