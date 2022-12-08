Военная операция РФ на Украине. День 288-й

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Узбекистан отказался от инициативы президента РФ Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза».

Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент велись переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет технический контракт».

«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — заявил Мирзамахмудов, чьи слова цитирует Reuters.

Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.