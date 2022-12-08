Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
В Подмосковье мужчина надругался над 12-летней школьницей... 15:06
Путин поддержал разволновавшегося ефрейтора Малыйкина... 15:03
В Израиле нашли античную пулю для пращи с языческим... 15:02
Власти Литвы намерены продлить режим ЧП в приграничных районах 15:02
Селин Дион рассказала о тяжелой болезни, грозящей переломами 15:00
Певица Анна Седокова поздравила старшую дочь с совершеннолетием 15:00
Анчелотти: Роналду считает, что ему все еще 20 лет 14:59
ФАС: «Вкусно – и точка» ходатайствует о приобретении... 14:57
Разработчики решили отказаться от провальной игры про супергероев... 14:57
В Дагестане приостановили школьные задания из-за землетрясения 14:55
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

«Венгры создают проблемы, где только могут». Будапешт блокирует новые санкции против РФ

FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, пишет Financial Times. По данным издания, Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам. Некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия и в дальнейшем использует право вето против всех решений Брюсселя, требующих единогласия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия на состоявшейся накануне встрече постпредов стран-членов ЕС выступила против нового пакета санкций против РФ. Об этом в четверг, 8 декабря, написала газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Они [венгры] создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

FT утверждает, что Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

На этом фоне некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия и в дальнейшем использует право вето против всех решений Брюсселя, требующих единогласия. Причиной называется тот факт, что Еврокомиссия ранее рекомендовала заморозить причитающиеся Будапешту €7,5 млрд из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также отложить выделение грантов на восстановление после пандемии в размере €5,8 млрд. ЕК указала, что Венгрия должна активнее бороться с коррупцией и осуществить ряд реформ.

Один из дипломатов заявил FT, что нужно быть готовым к «радикальным действиям» Будапешта. Издание не исключает, что Венгрия якобы может заблокировать включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал увеличить оборонные расходы Евросоюза на 70 млрд евро к 2025 году. Он отметил, что ЕС начал сокращать свои военные расходы после «холодной войны», а теперь ему нужно «исправить свое прошлое».

При этом Боррель констатировал, что Европа не имеет единой сплоченной армии.

Девятый пакет санкций

7 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании девятого пакета санкций против России. Ограничения, в частности, коснутся деятельности еще трех российских банков. Так, санкции предполагают полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Новые рестрикции также ограничат доступ РФ ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов.

«Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию»,— отметила фон дер Ляйен.

От эфира на территории Евросоюза отключат еще четыре телеканала и ряд других платформ распространения — за «госпропаганду».

В санкционные списки будут включены почти 200 физических и юридических лиц. В нем фигурируют «российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и оборонно-промышленные компании, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии».

Кроме того, предполагается ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно — в отношении товаров двойного назначения, что включает в себя основные химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и IT-компоненты. Также предлагаются «дальнейшие экономические меры, направленные против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+