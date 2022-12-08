Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
В Подмосковье мужчина надругался над 12-летней школьницей... 15:06
Путин поддержал разволновавшегося ефрейтора Малыйкина... 15:03
В Израиле нашли античную пулю для пращи с языческим... 15:02
Власти Литвы намерены продлить режим ЧП в приграничных районах 15:02
Селин Дион рассказала о тяжелой болезни, грозящей переломами 15:00
Певица Анна Седокова поздравила старшую дочь с совершеннолетием 15:00
Анчелотти: Роналду считает, что ему все еще 20 лет 14:59
ФАС: «Вкусно – и точка» ходатайствует о приобретении... 14:57
Разработчики решили отказаться от провальной игры про супергероев... 14:57
В Дагестане приостановили школьные задания из-за землетрясения 14:55
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

В Госдуме предложили пожизненно сажать диверсантов и их пособников

В Госдуму внесут законопроект о пожизненном наказании за содействие диверсиям

close
100%
ЦОС ФСБ РФ
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что к внесению в Госдуму подготовлен пакет законопроектов о противодействии диверсионной деятельности. Авторы документа, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложили наказывать вплоть до пожизненного заключения людей, которые склоняли, вербовали и готовили к диверсионной деятельности или финансировали ее.

Пожизненное заключение

Депутат Василий Пискарев рассказал журналистам о новом пакете законопроектов, который внесут на рассмотрение Госдумы в четверг.

«Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов <...> Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал глава комитета Госдумы по безопасности.

Он также считает, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, чтобы предусмотреть блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.

«Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня», — объявил Пискарев.

«Интерфаксу» он сообщил, что авторами инициатив выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В Telegram-канале комитета ГД по безопасности пояснили, что «предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение, вербовку и подготовку к диверсионной деятельности, а равно и финансирование диверсий».

«Предусматривается блокировка счетов лиц, причастных к диверсиям. Публикации с инструкциями по изготовлению боеприпасов, оружия и взрывных устройств будут блокироваться, за размещение такой информации предусматривается административная ответственность», — уточняется в сообщении.

6 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта, которые связаны с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов.

Согласно инициативе правительства, следует уточнить ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов в 281 статье УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Также поправки предлагаются в 205 статью УК РФ, которая предусматривает ответственность за терроризм. За совершение терактов с использованием патогенов в правительстве предложили наказывать вплоть до пожизненного заключения.

Диверсии на территории РФ

На сайте ФСБ появляются сообщения о предотвращении диверсий на территории России. В частности, в четверг ведомство отчиталось о задержании двух граждан, которых заподозрили «в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины».

По версии следствия, СБУ в 2016 году завербовала жителя Севастополя. После начала военной спецоперации он за деньги передавал «иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны РФ, что могло быть использовано против безопасности РФ и нанести ущерб обороноспособности государства».

«Кроме того, данный гражданин по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого», тоже жителя Севастополя, который «собирал и передавал» через мессенджер «WhatsApp» «данные об объектах ФСБ России» «иностранной спецслужбе».

Против мужчин возбудили уголовные дела за госизмену, уточнили в ФСБ. Подозреваемых поместили под стражу на два месяца.

23 ноября ФСБ сообщила, что Воронежской области предотвращены «диверсии на военных и энергетических объектах региона».

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — говорилось в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время обысков у подозреваемых обнаружили «два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+