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Политика

Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от ежегодной личной встречи с Путиным

Как пишет издание, Индии «невыгодно трубить о дружбе» с Москвой

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Наренда Моди и Владимир Путин

Наренда Моди и Владимир Путин

Alexander Nemenov/Pool/AP
Второй раз за 22 года не состоится встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина. Впервые двусторонний саммит пришлось отменить в 2020-м из-за пандемии. Сейчас же, как утверждает Bloomberg, Нью-Дели отказался от встречи из-за угроз Москвы «применить ядерное оружие на Украине». Reuters пишет, что причины были иными, а решение не проводить встречу Путина и Моди было принято задолго до появления в повестке дня «ядерной риторики».

Глава правительства Индии Нарендра Моди отказался от традиционной личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 9 декабря сообщили информационные агентства Bloomberg и Reuters. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь рассказал ТАСС, что до конца 2022 года встречи Путина и Моди не запланирована.

Reuters, ссылаясь на источники в правительстве Индии, сообщило, что решение не проводить ежегодный саммит российского и индийского политиков было принято еще в сентябре после закрытого совещания. По данным Bloomberg, причиной отказа Нью-Дели стали «завуалированные угрозы» из Москвы о возможном «применении ядерного оружия на Украине».

Однако анонимный собеседник Reuters подчеркнул, что решение не проводить встречу Моди и Путина было принято намного раньше, чем со стороны российского руководства начала звучать «ядерная» риторика, и этот фактор не сыграл никакой роли.

Власти России неоднократно утверждали, что Москва не будет применять ядерное оружие первой. При этом 8 декабря Владимир Путин согласился с членами Совета по правам человека при президенте, что угроза ядерной войны «нарастает, чего греха таить».

Высокопоставленный источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, заявил, что отношения Индии и России остаются прочными, но для Моди невыгодно «трубить о дружбе» с Москвой на фоне российской военной операции на Украине. Он добавил, что решение Нью-Дели не участвовать в традиционном декабрьском саммите стало очевидным на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходившем в Узбекистане в сентябре. Тогда Моди обратился к российскому президенту с предложение найти мирное решение конфликта на Украине.

Саммит российского и индийского политиков, который подчеркивает стратегический статус партнерства двух стран, отменяется второй раз с 2000 года. Впервые он не состоялся в 2020-м из-за пандемии COVID-19. Встречу перенесли на следующий год — Путин и Моди встретились в Нью-Дели в начале декабря 2021-го.

После начала спецоперации на Украине российское руководство неоднократно подчеркивало важность сотрудничества с Нью-Дели. С Индией связаны перспективы для развития экспорта российских энергоносителей, ставших токсичными для западных стран после введения новых санкций. На протяжении последних месяцев иностранные информационные агенства неоднократно сообщали, что именно Индия стала неофициальным транзитным хабом для добываемой в России нефти.

Нью-Дели с самого начала спецоперации на Украине отказался присоединяться к антироссийским санкциям и не критиковала Москву.

«Би-Би-Си» еще весной объясняла, что Индия воздерживается от критики Москвы, поскольку та остается крупнейшим поставщиком оружия — страна получает из России половину вооружений, в том числе важнейшие для стратегической защиты от Китая и Пакистана зенитные ракетные комплексы С-400.

Американские издания писали, что нейтральная позиция Нью-Дели и отказ от осуждения Москвы за действия на Украине базируются не только на многолетнем экономическом сотрудничестве, но и на уважении к России. Москва до этого неоднократно вставала на индийскую сторону при международном обсуждении региональных проблем. В частности, РФ ранее накладывала вето на резолюции Совета Безопасности ООН по спорному региону Кашмир.

Впрочем Индия на заседаниях ООН хоть и воздерживалась от критических высказываниях в адрес России, но неоднократно призывала Москву и Киев сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путем. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре Нарендра Моди в ходе личной встречи с Владимиром Путиным заявил, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны» и добавил, что мира можно достичь только путем демократии, дипломатии и диалога.

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