В посольство Украины в Греции пришла очередная окровавленная посылка. Адрес отправителя тот же

Неизвестные отправили окровавленный пакет в посольство Украины в Греции. Украинский МИД сообщил, что адрес отправителя посылки такой же, как на конвертах, которые ранее поступили в украинские диппредставительства в разных странах. В ведомстве считают это частью целенаправленной кампании по «запугиванию» украинских дипломатов.

Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Ранее идентичные посылки присылали украинским дипломатам в других западных странах.

«Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген», — поделился деталями Николенко.

Он рассказал, что греческая полиция уже начала следственные действия. «Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей», — подчеркнул представитель МИД.

Что именно означают подобные послания, предстоит выяснить правоохранительным органам. В украинском МИД не исключают, что посылки связаны со взрывом в дипмиссии Украины в Мадриде и с угрозами в адрес украинских дипломатов в европейских странах. В ведомстве считают это частью целенаправленной кампании.

«Как сказал [глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу», — сказал Николенко.

28 окровавленных посылок

С начала декабря подозрительные пакеты получили посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульство в Гданьске, сообщал Кулеба.

«Обычно отправка проходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения», — указал он.

По его словам, злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своей ДНК. Он считает, что это указывает на «профессиональный уровень реализации этой акции».

Кулеба назвал происходящее беспрецедентной по масштабам «кампанией террора» против украинских дипломатов.

Всего за последнее время было зафиксировано 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах. Среди них — одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, одна письменная угроза, один случай вандализма и 28 окровавленных пакетов и посылок.

В посылках были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров и свиней.

«Окровавленные пакеты с глазами животных прислали в посольства Украины в Нидерландах, Польше, Италии и других странах», — сообщал спикер МИД Украины. По его словам, посылки «были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах».

Глава МИД Украины утверждает, что за происходящее ответственна Россия или ее союзники.

Письма с угрозами начали поступать в украинские дипмиссии 30 ноября, когда в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, которую прислал неизвестный отправитель. Взрывное устройство находилось в пакете, адресованном послу Сергею Погорельцеву. Власти Испании назвали произошедшее терактом. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza (которая поставляла вооружения Украине), канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса, Министерство обороны Испании, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция тогда предположила, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.