В Бериславе, расположенном в подконтрольной Киеву части Херсонской области, украинские силовики расстреляли 20 человек, сообщили РИА Новости. Сейчас СБУ готовит провокацию с их телами, чтобы обвинить россию в «новых преступлениях». Ранее губернатор региона Владимир Сальдо предупреждал, что в Херсонской области после прихода ВСУ может повториться постановочная провокация, как в Буче.

Слудба безопасности Украины расстреляла 20 человек в городе Берислав в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в связи с этим готовит провокацию против России. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур, ссылаясь на украинские источники.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, украинские спецслужбы сейчас готовятся к постановочной съемке, на которой они извлекут тела убитых и обвинят в преступлении российских военных.

Херсонская область вместе с Запорожской, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России 5 октября после проведенных в регионах референдумах.

Российские СМИ, военкоры и тематические Telegram-каналы неоднократно сообщали о репрессиях против жителей Херсонской области, после того, как Минобороны РФ 9 ноября начало отвод российских войск на левый берег Днепра.

Так, в пресс-службе врио главы региона Владимир Сальдо в середине ноября сообщали, что украинские силовики начали преследовать жителей Херсона после того, как в город вошли ВСУ.

«Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы. Можно ожидать любых провокаций — от высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС», — говорилось в сообщении.

Приезд в Херсон украинского президента он сравнил с инцидентом в городе Буча Киевской области, где были обнаружены тела мирных жителей. Украинские власти тогда обвинили в их убийстве российских военных, в Москве неоднократно отрицали свою причастность к гибели гражданского населения и заявляли о провокации.

«Очень напоминает ситуацию, когда глава преступного режима в апреле приехал в Бучу посмотреть на последствия кровавой провокации, устроенной его боевиками и палачами. Сценарий в Херсоне может быть тот же, ведь планы для этого «артиста» пишут одни и те же сценаристы», — сообщали представители Сальдо.

Тогда же агентство Associated Press опубликовало снимки, на которых видны привязанные к фонарным столбам жители Херсона. По данным агенствта, самосуд устроили бойцы ВСУ после того, как заняли город. Привязанные люди назывались «коллаборантами», сотрудничавшими с российскими военными. Киев в свою очередь через несколько дней после прихода ВСУ в Херсон запретил ряду западных изданий и журналистов работать в Херсоне и выкладывать фото и видео из города. Кроме того, украинские власти официально заявляли, что в столице региона будет проходить «фильтрация» населения.

Местные СМИ писали, что после занятия Херсона украинскими войсками, в городе начались регулярные проверки на улицах. Были сообщения, что ВСУ могли скрутить и увести в неизвестном направлении просто за русскую речь. Облавы проходили и на жителей окрестных сел, которые брали гуманитарную помощь от россиян.

В ноябре пророссийские Telegram-каналы распространили информацию, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 человек, еще 74 увели в неизвестном направлении. Также появились кадры со связанными окровавленными мужчинами, которых называют «жертвами украинских карателей». «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Позже Сальдо рассказал, что фильтрационными мероприятиям подвергаются абсолютно все жители подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По его словам, ВСУ ищут не только «коллаборантов», но и тех, кто помогал организовывать референдум о вхождении региона в состав РФ.

В декабре РИА Новости со ссылкой на активиста херсонского подполья сообщали, что украинские солдаты и силовики после прихода в город практически не занимаются обеспечением жизнедеятельности населения, а проводят только репрессивные мероприятия.