«Мы — за ядерное сдерживание». Как макет ракеты доехал до посольства США в Москве

В Москве сотрудники ДПС остановили «сарматмобиль» — машину, на которой активист НОД Равиль Гарифуллин приехал из Казани. Акция привлекла внимание ряда СМИ. Организаторы автопробега заявили, что хотели «формировать общественное мнение». На крыше машины был макет ракеты «Сармат», литера Z и лозунг «На Вашингтон». «Газета.Ru» взяла комментарий у активиста и вспомнила, чем известен НОД.

В Москве на Садовом кольце сотрудники ДПС остановили автомобиль активиста Национально-освободительного движения Равиля Гарифуллина. В разговоре с «Газетой.Ru» член НОД заявил, что протокол полицейские ему не выписывали.

«Это произошло напротив посольства США, я ехал по Садовому кольцу и <…> остановили для того, чтобы мы сформировали маршрут, где можно заезжать, а где нельзя.

Протокола они не выписывали. Сказали, что есть стратегически важные дороги, по которым не следовало бы ездить с таким «опасным» грузом. Поэтому они сказали, что по Садовому нельзя и по центральным улицам, где непосредственно ездят представительские машины», — сообщил Гарифуллин.

Он добавил, что сейчас «едет по кругу по третьему транспортному кольцу на «сарматмобиле», а другие водители останавливаются и фотографируют.

13 декабря Telegram-канал Baza сообщил о «сарматмобиле», остановленном на Садовом кольце.

«В Москве остановили cарматмобиль «На Вашингтон». Если вы не совсем поняли, что происходит, то мы тоже. <…> Теперь на Вашингтон ракета полетит только, если полицейские разрешат», — говорится в сообщении.

На крыше ВАЗ-2109 закреплена большая труба, длиной около пяти метров и диаметром около метра. Она выкрашена в зеленый цвет. На ней нарисованы желтой краской сопла ракеты и написано «На Вашингтон», а также наклеен плакат с названием модели ракеты РС-28 «Сармат».

РС-28 «Сармат» — новейший российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Она способна нести ядерные боеголовки. По данным экспертов «Сарматы» могут легко преодолевать систему ПРО США, облетая Землю над незащищенным Южным полюсом, а не над прикрытым американскими системами защиты Северным полюсом.

«Мы — за ядерное сдерживание, а не за ядерную войну»

На багажнике «девятки» также закреплен черно-оранжевый флаг НОД.

Равиль Гарифуллин также объяснил «Газете.Ru» смысл акции. На своей машине он совершает автопробег из Казани, чтобы «формировать общественное мнение». «Они все спрашивали, зачем эта провокация.

Я говорил, что нет, мы — за ядерное сдерживание, а не за ядерную войну. А цель акции – мы хотим поднять вопрос о том, что в наших ракетах, которые стоят в шахтах, нет полетных заданий. И о неделимой равной безопасности, чтобы эта тема была.

С 94-го года в наших ракетах нет полетных заданий и вот чтобы они вернулись, и чтобы эти базы, которые настроили США вокруг нашей страны, перестали нам угрожать, <,,,> все сателлиты США точат на нас зуб, и даже вот возьмем украинское правительство, они пришли через госпереворот и сейчас нападают на наших граждан, убивают их. Чтобы Америка перестала спонсировать вот этих террористов на Украине, мы поднимаем эту тему», — разъяснил активист НОД.

Он также сообщил, что на выезде из Чебоксар его также остановила дорожная полиция. «Выписали штраф 500 рублей. Сказали: либо конструкцию необходимо согласовывать, либо снимать. Еще не согласовал, они дали срок в течение 10 дней решить этот вопрос. Конечно, буду согласовывать», — отметил Гарифуллин.

10 декабря «сарматмобиль» прибыл во Владимир, внимание на машину с «ракетой» на крыше обратили местные СМИ.

«Город стал одной из промежуточных точек автопробега из Казани в Москву. Легковушка, которой управляет казанский активист движения НОД Равиль Гарифуллин, уже успела сломаться по пути – сторонникам НОДа даже пришлось экстренно объявлять сбор денег», — отметили владимирские журналисты. Одна оппозиция — разные кулаки После присоединения Крыма в России произошел рост насилия в отношении несогласных с властью, говорится в... 27 июня 12:54

«Мы отправляемся в Москву формировать общественное мнение о том, что наши враги не спят и бомбят наши территории», — говорил Гарифуллин ранее.

В центре Владимира НОД также провел небольшое мероприятие. «Участники акции выступили с призывом ударить по Вашингтону как «центру принятия решений», — сообщает «MK.RU Владимир».

«Это не фарс или сумасшествие какое-то, а детальный анализ документов о силах сдерживания», — заявлял Гарифуллин. Его слова приведены в посте на странице депутата Госдумы Евгения Федорова, лидера НОД.

Что такое НОД

Национально-освободительное движение (НОД) – политическое движение, заявляющее в качестве своей цели «восстановление суверенитета России». Сторонники НОД верят в конспирологическую теорию о «зависимости РФ от США» и «подконтрольность российской власти от США».

Евгений Федоров заявлял, что президент РФ Владимир Путин является «лидером национально-освободительного движения». Он якобы «начал сопротивляться иностранному влиянию», в частности отменив соглашения о разделе продукции, хасавюртовские соглашения и запретив усыновление российских сирот американцами (закон Димы Яковлева).

Представители НОД утверждают также, что США якобы контролируют федеральные телеканалы, законотворческую деятельность и государственный аппарат РФ.

О митингах НОД регулярно сообщают российские государственные СМИ, в частности РИА Новости и ТАСС. К примеру, 8 октября РИА Новости сообщили о митинге НОД возле посольства США в Москве. Активист, уничтоживший тираж книги «Лето в пионерском галстуке», не читал ее Сопредседатель «Совета отцов» Хабаровска Андрей Никонов, один из участников акции уничтожения тиража книг... 02 декабря 18:22

«Участники скандируют антиамериканские лозунги, требуя отставки президента Джо Байдена, который, по их словам, провоцирует ядерную войну, а также требуя вывести силы НАТО из стран постсоветского пространства», — говорится в сообщении.

Газета «Деловой Петербург» ранее писала, о деятельности НОД.

«За последние пару лет нодовцы стали регулярными посетителями всех крупных и не очень оппозиционных митингов и акций в Петербурге. Их участники приходили на гей-парады на Марсово поле, где периодически их приход выливался в потасовки со сторонниками ЛГБТ. Причем далеко не всегда полиция считала нужным их задерживать», — говорится в статье. Дмитрий Киселев раскритиковал главу НОД Евгения Федорова и Виталия Милонова Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев... 20 февраля 16:08

Периодически НОД пикетирует редакции городских СМИ, тексты и сюжеты которых их не устраивают, добавили петербургские журналисты.