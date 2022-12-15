Путин: снижение ВВП по итогам года составит 2,5%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года падение ВВП может составить до 2,5% — меньше, чем названные им же ранее -2,9%. Он добавил, что это не «крах в 20%», а также подчеркнул, что «расчет Запада на разрушение российской экономики» не оправдался. Путин также отметил, что РФ не нужно идти в финансовую кабалу, а рубль назвал одной из сильнейших валют мира. «Газета.Ru» собрала последние заявления президента.

«Планы Запада» по разрушению российской экономики провалились, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его слова передает ТАСС.

«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что против РФ развернули «беспрецедентную» санкционную агрессию, ведется полноценная «экономическая война» — чтобы «смять» экономику страны и «через грабеж валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию».

Путин добавил, что снижение ВВП в 2022 году может составить 2,5%.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение <...> примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше», — отметил президент РФ.

По его словам, это тоже спад, но «не тот крах в 20%, который предрекали» многие западные и некоторые российские эксперты. Кроме того, добавил Владимир Путин, в третьем квартале экономика «продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала».

О Европе

По мнению Владимира Путина, процессы деиндустриализации и инфляции в Европейском Союзе – следствие «позволения вытирать о себя ноги США». При этом европейцам не следует «предъявлять счета своему американскому сюзерену».

«А вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги», — сказал глава РФ.

Путин также подчеркнул, что у России отсутствует необходимость занимать средства за рубежом и попадать в «финансовую кабалу». «Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом... Мы в кабалу не собираемся идти», — заявил он.

О рубле

Рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира благодаря принятому решению о новой схеме расчетов за газ — в российской валюте, сообщил Путин.

Высокий курс рубля Путин объяснил также мерами по регулированию оттока капитала, активному использованию национальных валют с торговыми партнерами и ответственной финансовой политикой.

О партнерах

По словам Владимира Путина, необходимо вывести на новый уровень взаимодействия со своими зарубежными партнерами.

Он добавил, что Россия никогда не пойдет по пути автаркии и самоизоляции.

«С введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, я уже неоднократно об этом говорил», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми партнерами, кто в этом заинтересован.

О планах на будущее

Путин заявил, что намерен предложить «новые экономические решения», учитывая «тектонические изменения в мире». Глава российского государства отметил, что нужно непременно наметить важнейшие задачи госполитики на 2023 год.

«Предложить новые решения, которые позволят более уверенно развиваться и, в том числе, ответить на вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает мир», — подытожил президент.