Военная операция РФ на Украине. День 297-й

Со стороны ВСУ прилетели три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Счастье в ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
О пострадавших и разрушениях в заявлении не говорится.
Директор ЦРУ Уильям Бернс — о переговорах между Киевом и Москвой о прекращении конфликта:
«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры» (по РИА Новости).
Уильям БернсВиталий Белоусов/РИА «Новости»
В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.
В ночь на 17 декабря сирены сработали также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.
Британский премьер-министр Риши Сунак поручил правительству страны провести аудит военной помощи, которую Великобритания оказала Украине, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.
По ее данным, Сунак при помощи аудита хочет оценить эффективность поставок вооружения. При этом подчеркивается, что «поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой».
В 2022 году объем военной помощи Лондона Киеву составил около £2,3 млрд ($2,85 млрд). В частности, Лондон направил более 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, РСЗО M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы провели курсы для более 7 тыс. военных Украины.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны по причине нынешнего состояния отношений Москвы и Киева. «Поэтому (гендиректору МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — констатировал заявил Ульянов.
Метро Киева работает только в качестве укрытия — столичная администрация.
«Метро продолжает работать только как укрытие. «Киевпасстранс» запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации столицы Украины.
❗️ В центре Донецка прогремело не менее 10 взрывов, сообщает корреспондент ТАСС.
Ночью агентство сообщало со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, что со стороны ВСУ прилетели шесть ракет из РСЗО «Град» по Буденновскому району города.
Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства работал там в течение всего дня 16 декабря. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими»,— отметил Песков.
Кроме того, он заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.