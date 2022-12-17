Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
В МИД РФ назвали преждевременной планируемую наземную операцию... 09:57
В Новосибирске мужчина упал с моста в кипяток и погиб 09:56
Дональд Гловер сыграет нового врага Человека-паука в следующей... 09:50
В Перми отчим полтора года насиловал дочь сожительницы 09:48
Движение поездов в метро Харькова временно прекратили 09:41
Лукашенко поздравил папу Римского с днем рождения 09:40
Аналитик Sportsnet Кипреос анонсировал рекорд Овечкина по голам... 09:38
В детсаду Саратовской области дети спят в одежде из-за... 09:35
Tez Tour вернет деньги не сумевшим вылететь в Египет клиентам 09:25
Кличко сообщил о восстановлении водоснабжения в Киеве 09:18
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 297-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 297-й день

close
100%
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции

Пресс-служба Минобороны РФ
Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые задействованы в спецоперации на Украине. Киевское метро возобновило свою работу. В центре Донецка прогремели как минимум 10 взрывов. Постпред РФ при международных организациях в Вене заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:46

Со стороны ВСУ прилетели три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Счастье в ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

О пострадавших и разрушениях в заявлении не говорится.

9:33

Директор ЦРУ Уильям Бернс — о переговорах между Киевом и Москвой о прекращении конфликта:

«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры» (по РИА Новости).

close
100%
Уильям Бернс

Уильям Бернс

Виталий Белоусов/РИА «Новости»
9:25

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.

В ночь на 17 декабря сирены сработали также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

9:15

9:11

Кличко сообщил, что коммунальщики восстановили подачу воды всем жителям Киева.

8:49

8:45

Британский премьер-министр Риши Сунак поручил правительству страны провести аудит военной помощи, которую Великобритания оказала Украине, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Сунак при помощи аудита хочет оценить эффективность поставок вооружения. При этом подчеркивается, что «поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой».

В 2022 году объем военной помощи Лондона Киеву составил около £2,3 млрд ($2,85 млрд). В частности, Лондон направил более 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, РСЗО M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы провели курсы для более 7 тыс. военных Украины.

8:40

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 8:30 (мск) киевское метро возобновило работу.

8:37

8:35

Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны по причине нынешнего состояния отношений Москвы и Киева. «Поэтому (гендиректору МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — констатировал заявил Ульянов.

close
100%
Сурен./Wikimedia Comons
8:32

Метро Киева работает только в качестве укрытия — столичная администрация.

«Метро продолжает работать только как укрытие. «Киевпасстранс» запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации столицы Украины.

8:25

8:18

❗️ В центре Донецка прогремело не менее 10 взрывов, сообщает корреспондент ТАСС.

Ночью агентство сообщало со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, что со стороны ВСУ прилетели шесть ракет из РСЗО «Град» по Буденновскому району города.

8:12

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства работал там в течение всего дня 16 декабря. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими»,— отметил Песков.

Кроме того, он заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+