«С учетом потерь время для переговоров давно пришло». Шольц назвал три главных принципа ФРГ

В 2023 году, как и прежде, Германия не будет действовать в одиночку в вопросах поставок оружия Украине, заявил 17 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Берлин старается предотвращать прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также поддерживать Киев, «насколько это возможно». Немецкий лидер не исключает восстановления взаимодействия с РФ после завершения спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что и в следующем году ФРГ не будет действовать в одиночку в вопросах поставок оружия Украине.

«Германия является одним из самых решительных сторонников Украины.

Мы поставляем современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard или современную систему противовоздушной обороны IRIS-T», — сказал немецкий лидер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в субботу, 17 декабря. «Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Западной Украине Обозреватель издания NDP заявила, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного... 17 декабря 20:23

Он отметил, что Берлин следует трем четким принципам: «Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно.

Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — указал Шольц. По его словам, подавляющее большинство жителей ФРГ считают такой подход правильным.

Глава немецкого правительства не исключает восстановление диалога с Россией после завершения конфликта на Украине.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины в случае мирного урегулирования конфликта, Шольц подчеркнул, что «речь идет о международных гарантиях, на которые Украина может рассчитывать в будущем». Военная операция РФ на Украине. День 297-й Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением на Украине. Газета The New... 17 декабря 23:58

Несмотря на разногласия по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, добавил он.

Немецкий лидер, однако, ушел от прямого ответа на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году. Россия, по его мнению, должна завершить СВО на Украине.

«Для этого надо будет говорить. Остается выяснить, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом», — сказал Шольц.

Отвечая на вопрос о возможном окне для переговоров между Россией и Украиной, он указал, что с учетом потерь время для «этого давно пришло».

Говоря об энергетическом кризисе, немецкий лидер предположил, что Германия сможет пережить эту и следующую зиму.

Кроме того, глава правительства ФРГ опроверг утверждение о том, что ВС Германии в своем нынешнем состоянии якобы не способны выполнять оборонные задачи. Шольц заявил, что бундесвер, в отличие от прошедших 30 лет, снова в силах отразить нападение на территорию страны или ее союзников.