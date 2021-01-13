Эрдоган заверил Путина в намерении поддерживать мир в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В частности, в ходе телефонных переговоров главы государств затронули вопросы создания турецко-российского Совместного центра по контролю перемирия.

Эрдоган заверил российского коллегу, что Турция «внесет необходимый вклад и окажет поддержку в новый период во имя стабильности и мира в регионе», указано в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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