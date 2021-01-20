Меркель: инаугурация Байдена и Харрис была торжеством демократии

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента и вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией. Слова германского лидера приводит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая была торжеством демократии», — отметила канцлер.

Она также добавила, что с нетерпением ждет открытия новой главы в немецко-американских дружбе и сотрудничестве.

В среду, 20 января, Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.