Меркель: инаугурация Байдена и Харрис была торжеством демократии

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Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года 46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года

Меркель: инаугурация Байдена и Харрис была торжеством демократии

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента и вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией. Слова германского лидера приводит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, которая была торжеством демократии», — отметила канцлер.

Она также добавила, что с нетерпением ждет открытия новой главы в немецко-американских дружбе и сотрудничестве.

В среду, 20 января, Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

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