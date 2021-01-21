Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

Умер посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев. Об этом сообщается на странице в Twitter российского диппредставительства в этой стране.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», — говорится в сообщении.

Дипломат скончался в возрасте 65 лет.

Александр Болдырев появился на свет в 1955 году в Москве. В 1978 стал выпускником МГИМО МИД СССР. Говорил на английском и бенгальском языках.

Ранее Болдырев также являлся советником посольства РФ в Великобритании, зампостпредом в Вене, в 2010-2012 годах он занимал пост заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.