Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников, близких к семье политика.

Отмечается, что Приходько умер после долгой болезни, у него был боковой амиотрофический склероз.

По данным РИА «Новости», в пресс-службе правительства РФ также подтвердили смерть политика.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он является выпускником МГИМО, ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В период с 1998 по 2004 год являлся заместителем главы администрации президента РФ. С 1997 по 1998 год, а также с 2004 по 2012 год был помощником президента. В январе 2020 года он стал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.