Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Меркель допустила новые санкции против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что Евросоюз допускает расширение санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости».

Она еще раз осудила приговор Алексею Навальному и высылку трех европейских дипломатов из России за участие в несанкционированных акциях.

«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — заявила Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула необходимость диалога с Кремлем.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.