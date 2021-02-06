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Новости политики

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Глава МИД ФРГ прокомментировал высылку европейских дипломатов из РФ

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает за хорошие отношения с Москвой, но при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение российской стороны о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

Министр отметил, что РФ «сама выбирает, какие отношения она хочет иметь» с остальными странами Европы.

«Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», — сказал Маас.

По его словам, немецкая сторона «очень подробно» обсудит с партнерами по Евросоюзу свои дальнейшие шаги после высылки из России дипломатов.

Ранее из России выслали трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.

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