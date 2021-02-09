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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Боррель предложит новые санкции против России

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит новые санкционные меры против России. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Борреля, вопрос о санкциях будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится 22 февраля, а также на саммите в марте.

«Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Боррелем возложил на Евросоюз ответственность за разрушение российско-европейских отношений.

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