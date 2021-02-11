Bloomberg: ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов.

На прошедшем 10 февраля заседании в Брюсселе присутствовали послы стран ЕС. Ни одно государство — член Евросоюза не высказало возражений против новых санкций в отношении России, сообщили собеседники агентства.

Ранее также стало известно, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.