Куба готова к сотрудничеству с США в расследовании «акустических атак»

Куба не исключает сотрудничества с новой администрацией США в расследовании «акустических атак» в Гаване в 2016 году. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья.

«Рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах со здоровьем американских дипломатов покажет, насколько далеко зашли Трамп, Помпео и (сенатор) Марко Рубио, чтобы оправдать регресс в двусторонних отношениях (с Кубой). Когда-нибудь удастся выяснить, что в действительности произошло. Куба подтверждает готовность к эффективному политическому и научному сотрудничеству, чтобы найти решение этого вопроса», — говорится в сообщении.

В конце 2016 года сотрудники посольства США в Гаване начали сообщать о появлении необычных симптомов. Некоторые из них слышали внезапный громкий шум, который сопровождался болью в одном или обоих ушах или в голове, а в некоторых случаях — ощущением давления или вибрации в голове, головокружением, шумом в ушах, проблемами со зрением и когнитивными нарушениями. В 2017 году на похожие симптомы пожаловались американские дипломаты в Гуанчжоу, Китай. По состоянию на июнь 2020 года многие из пострадавших продолжали страдать от этих и других проблем со здоровьем. Предлагалось множество гипотез и механизмов объяснения этих случаев, но достаточного количества доказательств в пользу той или иной версии не было.