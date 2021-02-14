Байден заявил, что суть обвинений против Трампа «не подлежит сомнению»

Президент США Джо Байден прокомментировал решение сената по процессу импичмента экс-главы государства Дональда трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, суть предъявленных обвинений «не подлежит сомнению».

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», — подчеркнул Байден.

Кроме того, он отметил, что штурм Капитолия 6 января является «печальной страницей» в истории страны. Глава Белого дома добавил, что эти события показали хрупкость демократии, которую следует защищать.

В заключении политик призвал не забывать, что «насилию и экстремизму не должно быть места в Америке».

Ранее сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также прокомментировала результаты слушания.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.