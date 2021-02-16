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Новости политики

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Оппозиция Украины начала сбор подписей за импичмент Зеленскому

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Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на своей странице в Facebook.

«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал депутат.

На прикрепленной к посту фотографии виден бланк с девятью подписями.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что оснований говорить об импичменте нет.

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