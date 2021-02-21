Иран консультируется с Россией о неформальной встрече с участием США

Власти Ирана изучают предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи по «ядерной сделке» с участием США, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи. Его слова приводит IRNA.

«В настоящее время мы рассматриваем предложение и консультируемся с другими друзьями и партнерами, такими как Китай и Россия», — заявил замминистра.

Ранее США заявили о готовности к переговорам с Ираном без дополнительных условий.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.