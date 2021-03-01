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Новости политики

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Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

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Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался в возрасте 82 лет, сообщил бывший заместитель главы украинского МИДа и экс-постпред Киева в Европейском союзе Константин Елисеев на своей странице в Twitter.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко <...> Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев.

Зленко поступил на дипломатическую службу в 1967 году. Возглавлял министерство иностранных дел Украины в 1990 — 1994 годах, а также в период с 2000 по 2003 год. В 2004 — 2005 годах он был украинским представителем в Комиссии ООН по правам человека. Кроме того, Зленко был советником президента и премьер-министра Украины по специальным международным вопросам.

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