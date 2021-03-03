В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию

США пытаются показать себя борцами с химоружием, введя санкции против России, несмотря на то, что сами это оружие до сих пор не уничтожили. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube канала Соловьев Live.

Соединенные штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.

По мнению Захаровой, всю ситуация с санкциями была изначально раскручена американской стороной и выглядит абсурдной. Она напомнила, что Россия несколько лет назад избавилась от химического оружия, в то время как Соединенные Штаты продолжают им обладать.