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Новости политики

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В МИД РФ сообщили о подготовке ответа на санкции США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на новые американские санкции уже прорабатываются.

«Ответ будет, он уже прорабатывается. Не волнуйтесь», — сказала она в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы. Там добавили, что ответ на санкции против России будет необязательно зеркальным.

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