Горбачев предложил альтернативу антироссийским санкциям США

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, новые ограничительные меры не пойдут на пользу отношениям России и Запада.
«Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами - ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путем переговоров и выяснения позиций», — подчеркнул Горбачев.
Он добавил, что СССР и США смогли остановить «холодную войну» совместными усилиями «не санкциями, а переговорами».
Первый президент СССР отметил, что евроатлантическая солидарность должна быть обращена не к противостоянию, а к решению проблем разоружения.
Ранее в МИД России заявили о разработке ответа на введенные США антироссийские санкции.
Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.