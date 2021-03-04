Кадыров в шутку попросил $250 тысяч от ФБР за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку попросил вознаграждение в размере $250 тыс. от Федеральной службы безопасности США (ФБР) за информацию о местонахождении бизнесмена Евгения Пригожина, которого разыскивают по делу о «российском вмешательстве». Соответствующий пост чеченский лидер разместил в своем Telegram-канале.

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно», — написал Кадыров.

Политик заявил, что бизнесмен находится у него в гостях в Грозном, и согласился за его выдачу получить заслуженную премию наличными.

Кадыров отметил, что его «иностранные счета с миллионами долларов» были заблокированы из-за введенных против него санкций Европейского союза и США. Чеченский лидер с иронией заметил, что ведь на что-то надо жить.

«Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что сразу после получения вознаграждения он сообщит точное местонахождение Пригожина.

Ранее сообщалось, что пресс-служба компании «Конкорд» потребовала от ФБР вознаграждение за публикацию адреса бизнесмена Евгения Пригожина.

В феврале ФБР опубликовало информацию о розыске российских граждан, в числе которых упоминается и Пригожин. В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» напомнила, что Интерпол уже исключил бизнесмена из базы данных, так как счел возбужденное против него в США уголовное дело политическим. Кроме того, в марте 2020 года Вашингтон снял обвинение по этому делу с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».