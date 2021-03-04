РБК: США назвали способ для России избежать новых санкций

Россия может избежать новых санкций, которые США намереваются ввести против нее из-за ситуации с Алексеем Навальным в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие. Об этом заявили РБК в Госдепартаменте США.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) Российская Федерация может столкнуться со вторым раундом санкций из-за якобы отравления блогера.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг США опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.