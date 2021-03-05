Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Мария Захарова Мария Захарова

МИД РФ пообещал «порадовать» США ответным списком санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в скором времени опубликует ответный стоп-лист граждан США.

«Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет», — сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об ответных мерах РФ на американские санкции.

Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы. Там добавили, что ответ на санкции против России будет необязательно зеркальным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.