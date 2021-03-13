Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Депутат бундестага заявила, что для самой ФРГ необходимо прекратить санкции против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель заявила, что прекращение санкций против России в интересах самой ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, контакты между Германией, Евросоюзом и Россией срочно должны быть переведены на прагматичный уровень, а идеологическим шорам нет места во внешней политике.

Вайдель также отметила, что сейчас есть потенциал улучшения взаимоотношений между ФРГ и РФ на всех уровнях. Депутат считает, что страны должны продолжать контактировать, даже если германское федеральное правительство выступит против этого, нельзя допустить «разрыва нити» разговора.

«Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени», — подчеркнул Вайдель.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.