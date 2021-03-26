Bloomberg: Байден обеспокоен связями России и Турции

Президент США Джо Байден заявил о своей обеспокоенности связями России и Турции в ходе общения с участниками саммита Европейского союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

По данным СМИ, глава Соединенных штатов также отметил свое беспокойство в связи с «отступлением» турецких властей от демократии.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, решение о покупке которых в 2017 году вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу.