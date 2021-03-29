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Новости политики

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Алексей Пушков Алексей Пушков

Пушков назвал Китай «огромной угрозой» для США

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что США не сможет договориться с Китаем о новом мировом порядке. Об этом он написал в Telegram-канале.

«США и западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке», — пишет Пушков.

По его мнению, отношения двух стран, напротив, достигают «все более явной конфронтации». Он добавил, что в Соединенных Штатах как для демократов, так и для республиканцев Китай выступает не как партнер, а как огромная угроза.

Пушков пишет, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассчитывает на большую сделку с Китаем, однако, как уточняет сенатор, сделка между ними невозможна, поскольку власти США не готовы учитывать интересы партнера и верят в сделки только «когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта».

Ранее Великобритания, Канада, Европейский Союз и США ввели санкции против четырех граждан Китая и одной организации из-за якобы существующих нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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