Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это часть процедуры по устранению нарушений в законе о реформе судебной системы Польши, вступившей в силу в феврале 2020 года.

«Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года», — сказал он.

Кроме того, Рейндерс добавил, что данный закон ослабляет принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, которые рискуют увольнением по решению государства.

Каждая страна, входящая в состав ЕС, решает самостоятельно вопрос об иммунитете судей, однако принципы Евросоюза требуют, чтобы решения об его отмене принимались независимым органом. В иске Еврокомиссии говорится о том, что они требуют отменить или приостановить действие данного закона с незамедлительной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей, отметил он.

Закон о реформе судебной системы в том числе предполагает в том числе дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. Верховный суд Польши заявлял, что данная реформа может привести к исключению страны из ЕС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила/social/news/2021/03/26/n_15783128.shtml, что Европа находится в начале третьей волны распространения новой коронавирусной инфекции.