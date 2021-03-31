Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

США намерены восстановить санкции против госпредприятий Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

США намерены восстановить односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление([приостановки действия этих рестрикций) (...). Текущие продления [отмены этих рестрикций] истекут 26 апреля», — говорится в сообщении.

Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 марта, подписал указ «О применении специальных мер», предполагающий введение ограничений в отношении стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физлица и компании.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после саммита Совета министров иностранных дел заявил, что ЕС допускает введение четвертого пакета санкций против Белоруссии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.