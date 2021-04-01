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Новости политики

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РФ ждет, что Евросоюз откажется от лживых заявлений по «Спутнику V»

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Россия рассчитывает, что Евросоюз прекратит недопустимые лживые высказывания о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат перечислила некоторые подобные высказывания.

«Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан ЕС в условиях продолжающейся пандемии коронавируса», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что более 10 млн комплектов российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» по состоянию на 31 марта введено в гражданский оборот по всему миру.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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