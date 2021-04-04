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Новости политики

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Главы МИД Евросоюза обсудят «военную активность РФ вокруг Украины»

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Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече. Об этом написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — говорится в сообщении.

Ранее в совместном заявлении МИД Франции и МИД Германии выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны конфликта остановить эскалацию.

Ранее в субботу, 3 апреля, народная милиция ДНР заявила, что на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

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