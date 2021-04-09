Зеленский сделал селфи в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе посетил город Авдеевка в Донецкой области, где сделал селфи. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — написал украинский лидер под постом.

На фото глава Украины в черной футболке и в черном спортивном костюме Puma.

В четверг, 8 апреля, Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Он намерен пообщаться с военными, которые служат на передовой, и поддержать их боевой дух.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не видит связи между поездкой украинского президента в Донбасс с эскалацией конфликта в регионе.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.