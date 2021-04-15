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Новости политики

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НАТО поддержала санкции США против России

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Союзники по НАТО поддержали санкции США, введенные против России в четверг, 15 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантической альянса.

«Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России», — говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что члены НАТО индивидуально и коллективно принимают меры для укрепления безопасности альянса.

15 апреля 2021 года США ввели новые санкции против России. Меры коснулись 32 российских физических лиц и организаций из-за приписываемого России «вмешательства» в американские выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России.

До этого стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

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