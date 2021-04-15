В МИДе предупредили о неотвратимости ответа на американские санкции

Ответ на введенные США антироссийские санкции и агрессивное поведение Вашингтона будет неотвратим. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон должен понимать, что за деградацию российско-американских отношений придется расплачиваться.

Ранее днем, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.