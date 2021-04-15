МИД России вызвал посла США на «тяжелый» разговор

Посол США в России Джон Салливан вызван в Министерство иностранных дел после того, как Соединенные штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Об этом информирует РИА «Новости».

«Я также хотела бы сказать, что в Министерство иностранных дел России вызван посол США», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова обещала поделиться деталями разговора. Кроме того, официальный представитель МИД России дополнила, что разговор в российском ведомстве «будет для американской стороны тяжелым».

15 апреля США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.