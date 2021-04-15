Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за России

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за действий России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности выступает основанием, чтобы ввести санкции.

Ранее днем, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.