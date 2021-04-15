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Новости политики

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Володин объяснил антироссийские санкции утратой Вашингтоном позиций

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Новые санкции, введенные США против России, были предсказуемыми и доказывают, что Вашингтон теряет свои позиции в мире. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран», — сказал Володин.

К этим странам политик отнес Россию, Китай, Европу и Ближний Восток.

По словам Володина, если бы администрация президента США Джо Байдена была бы умнее, то прислушалась бы к предложениям российского лидера Владимира Путина по направлениям совместной работы, среди которых борьба с терроризмом и распространение наркотиков.

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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