Чехия призвала союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, заявила, что Прага приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб союзниками по Евросоюзу и НАТО. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страны-участники поддержали Прагу в решении выслать 18 российских дипломатов.

«Мы бы приветствовали, чтобы они [также] провели высылку офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной», — сказал Гамачек.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Ответным шагом Москвы стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в российской столице персонами нон грата.