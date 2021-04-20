Чехия допустила введение новых «пропорциональных мер» в отношении РФ

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек высказался по поводу реакции Москвы на принятые Прагой меры, заявив, что чешская сторона не исключает «новый пропорциональный ответ», передает РИА «Новости».

По его словам, реакция России на принятые чешской стороной меры была «очень резкой». В свою очередь, принятые Москвой меры не являлись «пропорциональным ответом», считает министр.

«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — сказал Гамачек.

До этого Гамачек призвал союзников Чехии по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.